Temptation Island 7, Annamaria Laino e Antonio Martello non usciranno assieme... per Ida Platano (Di venerdì 24 luglio 2020) Ida Platano, ex protagonista di 'Temptation Island' assieme all'allora fidanzato Riccardo Guarnieri, ha commentato, sulle pagine di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimane, le coppie della settima stagione del docureality di Canale 5:Temptation Island 7, Annamaria Laino e Antonio Martello non usciranno assieme... per Ida Platano 24 luglio 2020 13:59. Leggi su blogo

ElisaDiGiacomo : Temptation Island, il single Alessandro sulla Liberati: ‘Le ho fatto aprire gli occhi’ - problewatic : temptation island comunque ha fatto uscire una perla assoluta e onestamente sto cercando di fare quella perla il mi… - infoitcultura : La delusione di Antonella, la rabbia di Lorenzo a Temptation Island 2020 - infoitcultura : Pietro Delle Piane il video della discolpa | Il tradimento come vendetta a Temptation Island - infoitcultura : Pietro Delle Piane a Temptation Island, se questo è un uomo -