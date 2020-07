Separare Trump dai suoi disastri è un’impresa sempre più difficile (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Grande Capo è buono, ma è circondato da consiglieri malvagi. Tramano in segreto contro di lui, compiono imprese orribili a sua insaputa e gli nascondono la verità sulla condizione in cui versa il popolo, altrimenti lui interverrebbe in prima persona per raddrizzare i torti – oh sì che lo farebbe: Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Separare Trump Dopo Huawei, anche TikTok verso la lista nera Usa: così Trump attacca la Cina Il Sole 24 ORE Trump contro gli atleti in ginocchio: "Non rispettano il Paese"

Il Presidente americano furioso con gli atleti che hanno aderito al Black Lives Matter: "Non vedo l'ora che riprendano gli sport di squadra ma, ogni volta che vedo un giocatore inginocchiarsi durante ...

Amal Alamuddin è il tocco di classe della settimana

Tra pettegolezzi insistenti e secche smentite, corre voce che la coppia del millennio sia in crisi. Anzi, che l’affascinante George Clooney, 59 anni, e l’avvocatessa specializzata in diritti umani, 42 ...

