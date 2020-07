PSG, infortunio per Mbappé: esce dal campo zoppicando contro il Saint Etienne (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante la finale di Coppa di Francia che si sta giocando tra PSG e Saint Etienne, alla mezzora di gioco, il centravanti dei parigini, Kylian Mbappé, è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime a seguito di un forte colpo subito alla caviglia dopo un fallo killer di Perrin (espulso immediatamente). Le sue condizioni sono da valutare, ma ha lasciato il terreno di gioco zoppicando in evidente sofferenza. FOTO: LeParisien L'articolo PSG, infortunio per Mbappé: esce dal campo zoppicando contro il Saint Etienne proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

