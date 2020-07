Psg, entrata killer sulla caviglia di Mbappé: a rischio Atalanta (Di venerdì 24 luglio 2020) Brutte notizie per il Psg in chiave Champions: si fa male Mbappè, che esce al 33' dopo un'entrata killer di Loic Perrin sulla caviglia destra, punita con il rosso diretto dopo l'intervento del Var. L'ex Monaco esce zoppicando, in lacrime, e tiene in apprensione Tuchel. La stagione del Psg non è ancora finita: il 31 luglio giocherà la finale di Coppa di Lega contro il Lione, il 12 agosto i quarti di Champions in gara secca contro l'Atalanta. Psg, entrata killer sulla caviglia di Mbappé: a rischio Atalanta ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

