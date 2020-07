Napoli, Osimhen è vicino. L’agente: «Ufficiale a breve» (Di venerdì 24 luglio 2020) L’agente di Victor Osimhen, obiettivo del Napoli, ha confermato la chiusura a breve della trattativa Victor Osimhen è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. A confermarlo è stato l’agente del calciatore, Osita Okolo a microfoni di TuttoMercatoWeb. «Ormai è fatta, l’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi. Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

