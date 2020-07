Napoli, c'è il rilancio per Osimhen: i tempi per l'ufficialità dell'affare (Di venerdì 24 luglio 2020) Il nome che negli ultimi giorni sta tenendo banco in casa Napoli è senz'altro quello di Victor Osimhen. Sembrava tutto fatto per l'attaccante di proprietà del Lille, dopo l'accordo del presidente Aurelio De Laurentiis con il suo omologo francese e quello trovato anche con il calciatore. Ma il cambio di entourage operato da Osimhen, insieme ai dubbi espressi dal giocatore, ha rallentato tutta l'operazione che, tutto a un tratto, è sembrata anche sul punto di saltare. Per superare l'impasse è... Leggi su 90min

team_world : [1/2] Questa giornata sta volgendo al termine. Oggi è stato come respirare un'aria diversa, di un altro luogo, di u… - MatteoBarzaghi : Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a… - DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - Genny72975357 : @radiopuntonuovo @AleMontano17 @Chiariello_CS @MarcoGiordano6 @SpudFNVPN mercoledì uno a Roma uno a Reggio uno a Napoli...???? - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: La biblioteca Girolamini è la più antica di Napoli, seconda solo alla Malatestiana in Italia. Aperta al pubblico nel 1586… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli è Coronavirus a Napoli, tutti a spasso senza mascherine: «Dai negozi agli autobus, nessuno le... Il Mattino Calciomercato Sassuolo: l’agente di Boga al Mapei Football Center

La volontà del giocatore, continua Di Marzio, è quella di partire. Borussia Dortmund e Napoli restano alla finestra in attesa di sviluppi, con i partenopei pronti ad offrire 25 milioni più il ...

Covid, il Cotugno torna a riempirsi: riattivata anche la Rianimazione

Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napoletano per eccellenza in prima fila contro il Covid. Di questi, tre sono in gravi condizioni, rendendo necessario il ...

La volontà del giocatore, continua Di Marzio, è quella di partire. Borussia Dortmund e Napoli restano alla finestra in attesa di sviluppi, con i partenopei pronti ad offrire 25 milioni più il ...Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napoletano per eccellenza in prima fila contro il Covid. Di questi, tre sono in gravi condizioni, rendendo necessario il ...