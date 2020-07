Messi senior a Milano: perché si trasferisce in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Perché il padre di Messi si trasferisce in Italia? Troverebbero conferma, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, le voci rilanciate dal giornalista Filippo Grassia su Radio Rai, secondo cui Jorge Messi, il padre della stella del Barcellona, avrebbe preso residenza nel quartiere di Porta Nuova, non lontano da dove sorge la nuova sede dell’Inter. … L'articolo Messi senior a Milano: perché si trasferisce in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: Messi senior a Milano: perché si trasferisce in Italia, tra 'Flat Tax' e Decreto Crescita - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Messi senior a Milano: perché si trasferisce in Italia: Perché il padre di Messi si trasferisce i… - CalcioFinanza : Messi senior a Milano: perché si trasferisce in Italia, tra 'Flat Tax' e Decreto Crescita - diego29368426 : RT @matteo_gasperi: Italia paradiso fiscale per calciatori milionari...ma famiglie rientrate prima del 2020 sono ancora penalizzate! Un’ing… -