Me contro te si sono lasciati? La smentita (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Luigi Calcagna e Sofia Scalia in arte Luì e Sofì (i Me contro te) sono la coppia più in voga del momento tra i giovanissimi. I loro VIDEO su YouTube vantano milioni di visualizzazioni e, di fatto, si sono affermati lungo gli ultimi anni come i fenomeni del web più amati dai 0 ai 99 anni. Coppia non solo nel lavoro, ma anche nella vita, tanto che negli ultimi giorni era sorto un vociferare di rottura tra i due.Raramente i due sono stati soggetti ad essere coinvolti nel gossip, dato che loro stessi non si sbilanciano mai troppo nel parlare della vita privata. Motivo per cui i fan si sono allarmati vista la voce sparsa ed il loro profilo Instagram è stato subissato di domande per avere spiegazioni.Me contro te si sono ... Leggi su blogo

NicolaPorro : I #5stelle sono contro #imprese e sviluppo? A #QuartaRepubblica duro scontro tra #CarloCalenda e il direttore de La… - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - ilfoglio_it : Per la prima volta un governo europeo ammette che i propri fondi, apparentemente destinati a cause benefiche, sono… - nelloismybitch : RT @giorgialasca1D: Un video semplicemente stupendo, anche questa volta i ragazzi ci hanno lasciati senza parole. Avete visto il momento in… - ditereznik : RT @notav_info: Sono i cacciatori di Sardegna un corpo speciale creato per combattere il grande banditismo e ora schierato contro la popola… -

Ultime Notizie dalla rete : contro sono Contro i mozziconi sparsi nell'ambiente una campagna di sensibilizzazione di BAT Italia e Marevivo Primaonline Erano false le accuse alla collega Nei guai dipendente dell’Authority

Da accusatrice ad accusata il passo è stato breve. E la denuncia per falso presentata contro la collega, si è rivelata un micidiale boomerang costato una condanna per calunnia a due anni di reclusione ...

Reazione a Catena 23 luglio I Sarà Sarà vincono 9.688 euro all’Ultima parola

Probabilmente I Troppo e Niente sono stati, tra i concorrenti di Reazione a Catena, i più penalizzati da un percorso negativo. La gara inizia con Caccia alla parola. E già i campioni conquistano ...

Da accusatrice ad accusata il passo è stato breve. E la denuncia per falso presentata contro la collega, si è rivelata un micidiale boomerang costato una condanna per calunnia a due anni di reclusione ...Probabilmente I Troppo e Niente sono stati, tra i concorrenti di Reazione a Catena, i più penalizzati da un percorso negativo. La gara inizia con Caccia alla parola. E già i campioni conquistano ...