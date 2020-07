Le Pmi non possono aspettare. Massimo Tabacchiera confermato ai vertici Confapi (Di venerdì 24 luglio 2020) Massimo Tabacchiera riconfermato alla guida di Confapi Roma, per i prossimi tre anni. Si è svolta l'Assemblea per il rinnovo dei vertici di Confapi Roma, l'Associazione delle piccole e medie imprese di Roma e provincia. Classe 1963, Massimo Tabacchiera è consigliere delegato della Siderlamina srl, società capogruppo delle aziende di famiglia ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asteco Industria srl, azienda del gruppo di famiglia. Dal 1992 al 1998 ha ricoperto le cariche di Presidente Unionmeccanica Lazio e Vicepresidente di Unionmeccanica Nazionale nonché la carica di Vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confapi. È stato Presidente di AMA spa e Presidente di AMA International. ... Leggi su iltempo

