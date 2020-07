La quarantena degli altri (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ex deputato Stojanovic critica l’autorità che ha indicato ai cittadini come segnalare i furbetti della quarantena Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - matteosalvinimi : Gli immigrati vengono in massa e a decine sono positivi al Covid, ma il governo che non posticipa i pagamenti delle… - FidanzaCarlo : Intanto continua la farsa degli #immigrati #contagiati che arrivano, sbarcano e scappano dai centri di #accoglienza… - Ticinonline : La quarantena degli altri - flaylmao : @Pirichello Il suo momento piú imbarazzante insieme a quando in quarantena faceva gli annunci degli infetti -