Israele, Netanyahu pensa al quarto voto in meno di due anni per rinviare i processi a suo carico. Rivlin: “Stato non è bambola di pezza” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente Reuven Rivlin non l’ha mandata a dire ai parlamentari della Knesset: “Lo Stato non è una bambola di pezza che ti trascini dietro come vuoi”. Esasperato dalle voci ricorrenti di nuove elezioni in novembre, il capo dello Stato ha perso la pazienza. Quattro elezioni in meno di un anno – sempre con lo stesso candidato premier – sarebbero un record da Repubblica delle banane che minerebbe la credibilità dello Stato e della stessa democrazia israeliana. Da giorni i fedelissimi del premier Benjamin Netanyahu stanno facendo circolare l’intenzione del loro leader di andare di nuovo al voto dopo settimane di scontri dentro la coalizione con Kahol Lavan (Blu e Bianco). I timori del leader del Likud vengono dalla decisione del Tribunale di Gerusalemme ... Leggi su ilfattoquotidiano

