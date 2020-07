Il principe Harry «fa tutto quello che dice Meghan Markle» (Di venerdì 24 luglio 2020) Il principe Harry «è meno intelligente di Meghan Markle». E «fa tutto quello che dice lei perché ha un disperato bisogno di compiacerla». L’ennesima stroncatura al nipote di Elisabetta II – già tanto criticato per l’addio ai Windsor e il trasloco a Los Angeles in piena pandemia da coronavirus – arriva da una fonte autorevole: la settantenne esperta reale Lady Colin Campbell, salita agli onori della cronaca per aver scritto nel 1992 uno dei libri più venduti di sempre su Lady Diana (fu la prima a svelare i problemi di coppia con Carlo e la bulimia della principessa del Galles). La Campbell, nel suo nuovo volume in uscita il 28 luglio dal titolo Harry and Meghan: The Real Story, ha intervistato tanti parenti e amici della coppia reale, disposti a rivelare – per vendetta – qualche succulento pettegolezzo sui Sussex. Leggi su vanityfair

