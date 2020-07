Il Giro d'Italia 2020 scatterà in Sicilia, con 4 tappe: il via da Monreale (Di venerdì 24 luglio 2020) Splende il sole del Giro d'Italia sulla Sicilia. Novant'anni fa, il 17 maggio 1930, i pionieri della corsa rosa attraversarono lo Stretto per la prima volta: tappa Messina-Catania. Adesso la Grande ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia Giro d'Italia 2020, la Sicilia è la Grande Partenza: da Monreale all'Etna Corriere della Sera Tre rinnovi per la Groupama-FDJ, prolunga anche Guarnieri

Prosegue senza sosta la campagna di prolungamenti di contratto in casa Groupama-FDJ: la compagine transalpina aveva rinnovato nelle passate settimane i vari capitani come Pinot, Démare, Gaudu, Küng e ...

Giro d'Italia 2020, la Sicilia è la Grande Partenza: da Monreale all'Etna

Il Giro d’Italia 2020 sta prendendo una forma definitiva. Ed è una gran bella forma, dopo mesi di dubbi, paure e frenetico lavoro degli organizzatori di Rcs Sport per superare i problemi di sicurezza, ...

