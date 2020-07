Formula 1, Allison: “Il DAS è sistema nuovo, ha ancora tanti aspetti da scoprire” (Di venerdì 24 luglio 2020) James Allison ha rilasciato un’intervista per Autosport, commentando brevemente il malcontento generale nel paddock riguardo il DAS, sistema ideato ed applicato da Mercedes e mirato ad influire sulla convergenza tramite il volante. Di seguito il giudizio del direttore tecnico britannico: “Il DAS è ancora un sistema nuovo, il come, dove e quando ne ricaviamo le maggiori opportunità continua ad essere un qualcosa che si scopre di volta in volta. Ci sono ancora tanti aspetti da scoprire e speriamo di imparare più in fretta nel corso delle prossime gare“. Leggi su sportface

