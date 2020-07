Édith Piaf, una donna che visse senza rimpianti (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 19 dicembre del 1915 nasceva l’usignolo francese, una delle più belle voci di sempre, quella di Édith Piaf. “Mentre canto lascio la terra”, diceva la donna, e lo faceva davvero, solo così ha potuto regalarci quei capolavori musicali che ancora oggi riecheggiano per le vie della Francia e di tutto il mondo. Piccola di statura, Édith Giovanna Gassion, si è guadagnata l’appellativo di passerotto francese, Piaf vuol dire proprio uccellino. Grande era invece la sua anima e maestosa la sua voce graffiante, in grado di raccontare il peso delle esperienze dolorose e quella voglia di libertà che l’ha sempre caratterizzata. Édith nasce a Parigi, ma al contrario di tutte le sue coetanee è dovuta crescere in fretta, tra i marciapiedi frequentati dai genitori ... Leggi su dilei

KatRinakor : @Blowjoint @Darko41393632 @GianpaoL0 @Daniela_8277 @klaudioz83 @SpinellidItalia @marracash @Ghemon @Buddy_Blessy… - TecleaTeCrea : ???? Edith Piaf, cantando a la vida - IsabelVillagar : ???? Edith Piaf, cantando a la vida - luizfeamorim : o @reinaldoazevedo cantando Edith Piaf kkkkkkkk - fraqqua : Come Edith Piaf, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald. Nove anni fa, il mondo si è strappato per non ricucirsi più, e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Édith Piaf Edith Piaf, il passerotto che buttava l'oro dalla finestra IO donna