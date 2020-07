Carabinieri arrestati, l’Arma si difende, ma: chi ha parlato è un eroe? (Di venerdì 24 luglio 2020) Spunta anche un’orgia nella caserma degli orrori. L’Arma difende il suo onore con un tweet: che ne è stato del collega che ha parlato? Continuano ad emergere dettagli sull’arresto dei Carabinieri di Piacenza. Dettagli che denotano senza ombra di dubbio come la banda fosse solo vestita con la divisa ma che in realtà fosse una vera organizzazione criminale. L’Arma scrive un tweet per difendere il proprio onore, ma oggi l’opinione pubblica si chiede come sarà trattato in futuro il collega ligio al dovere che ha parlato facendo scoppiare tutto. Farà la stessa fine di Casamassima per il caso Cucchi? Sospeso e sanzionato un giorno sì e l’altro no? Intanto emerge una pista calabrese per il fiume di droga e soldi di cui si ... Leggi su chenews

