Bundesliga, si riparte il 18 settembre: ecco le date ufficiali (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono state rese ufficiali le date per l’inizio e la fine della Bundesliga 2020/2021: si riparte il 18 settembre La Federcalcio tedesca ha ufficializzato la data di inizio e di fine della Bundesliga e della Zweite Liga 2020/2021. Si partirà in entrambe le competizioni nel fine settimana del 21 settembre 2020 con il campionato maggiore che si concluderà il 22 maggio 2021, il giorno prima della seconda divisione di Germania. La Supercoppa tedesca invece si giocherà il 30 settembre 2020. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

