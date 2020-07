Bomba d’acqua su Milano, strade allagate e traffico in tilt: esonda il fiume Seveso – Video (Di venerdì 24 luglio 2020) Un violento temporale si è abbattuto su Milano all’alba. In particolare nella zona nord, compreso Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, la Bomba d’acqua ha allagato le strade, con decine di chiamate arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti e auto in panne. Il primo acquazzone durato circa mezz’ora ha portato all’esondazione del fiume Seveso, mentre si accumulano le code sulla tangenziale nella zona Nord-Est per gli ingressi alla città ancora allagati. Disagi anche nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Il maltempo prosegue con altra pioggia che continua a cadere copiosa ancora poco dopo le 8. Il tuo browser non supporta il tag iframe Facebook / Vincenzo Sunseri La situazione sulla tangenziale di Milano ... Leggi su open.online

giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:28] - msn_italia : Bomba d'acqua su Milano: le zone allagate - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Cremasco investito da bomba d'acqua, tromba d'aria a #SpinoDAdda -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Bomba d'acqua a Palermo, idrovore ancora al lavoro Affaritaliani.it