Benevento-Gervinho, Faggiano frena: “Vogliamo tenerlo fino al 2022” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento spinge per regalare a Filippo Inzaghi una freccia per l’attacco del prossimo anno. Il prescelto, come si vocifera orma da giorni, è Gervinho del Parma. Una trattativa che sembrava poter subire un’accelerata decisiva, ma a porre un freno all’affare ci ha pensato Daniele Faggiano. Il direttore sportivo dei ducali è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del giocatore della Costa d’Avorio e facendo una precisazione sull’accordo che lega l’ex Roma agli emiliani. “Gervinho è un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022“, sono state le parole di ... Leggi su anteprima24

ParmaLiveTweet : Faggiano: 'Gervinho? Vorremo tenerlo, se il Benevento lo vuole ce lo chieda e vedremo se vorrà andare'… - ParmaLiveTweet : Gervinho sempre più verso Benevento. Il Parma chiede dieci milioni - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… - FootballScout24 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… -