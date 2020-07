Belen e Stefano, l'indiscrezione: 'Lui sospetta che sia stata lei a diffondere il gossip su Alessia Marcuzzi' (Di venerdì 24 luglio 2020) e non stanno più insieme. Dopo un tentativo di riconciliazione si sono detti addio definitivamente e alimentano il gossip estivo con i loro presunti flirt. Uno in particolare ha monopolizzato l'... Leggi su leggo

nico_lai93 : Belen e Stefano.... #ognimattina - GiuseppeNassisi : @lapinella @AchilleIDOL @NaliOfficial Lo stai ascoltando con Stefano De Martino mentre mettete le corna a Belen? - lasara_81 : Alba Parietti ha commentato l'addio fra Belen e Stefano ?????????? Si volaaaaa???????????? #TemptationIsland - rtl1025 : ?? 'Alcune coppie di vip non hanno retto, più che nuove coppie in questo periodo ci sono da raccontare separazioni,… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti: non si salutano! -Video -