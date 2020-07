Autonomie e solidarietà, la lezione d’Europa (Di venerdì 24 luglio 2020) Ora che per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia dovevamo ottenere dall’Europa prestiti a buon mercato e fondi gratuiti abbiamo riscoperto parole – se non valori – come solidarietà e coesione sociale. Cattivi, cattivissimi, quei Paesi come i cosiddetti frugali – Austria, Olanda, Danimarca e Svezia – che ce li volevano negare o pretendevano di darceli solo a condizione che li spendessimo bene e cioè per la crescita e non per prebende assistenziali. Che forma di egoismo è mai questa? Non siamo tutti stretti nello stesso vincolo comunitario? Non facciamo parte anche noi spendaccioni mediterranei della grande famiglia europea? Per non rompere il giocattolo unitario occorre che i Paesi più forti abbiano considerazione e rispetto dei Paesi più deboli e quindi più bisognosi di assistenza. Ci si aspetta di ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Autonomie solidarietà Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera