Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) Era stato dimesso tre giorni fa dall'ospedale di Siena Alex Zanardi, e trasferito in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Ma oggi, a causa dell'«instabilità delle sue condizioni», il campione paralimpico è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo rende noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, precisando che «non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso». Si sa solo questo, per il momento: «In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento ... Leggi su gqitalia

