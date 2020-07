Wall Street apre sottotono (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street si muove sotto la parità in apertura, a causa della nuova impennata dei disoccupati in USA e delle tensioni USA-Cina. Il Dow Jones scende a 26.855 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.265 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,65%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,6%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,32%), beni di consumo secondari (-0,85%) e informatica (-0,58%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+1,00%) e ... Leggi su quifinanza

