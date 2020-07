Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 10:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE ANCORA BLOCCATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA FERMI IN COLONNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA E, AVANTI, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; SULLA TIBURTINA VIABILITA’ MODIFICATA CON DEVIAZIONI DI PERCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA VIA ... Leggi su romadailynews

