Uomini e Donne, Giulio Raselli: "Giovanna Abate sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene" (Di giovedì 23 luglio 2020) Giulio Raselli, protagonista di una lunga intervista de IlGiornale.it, ha commentato, per la prima volta, la scelta di Giovanna Abate, ai tempi del trono, sua corteggiatrice. L'ex tronista, qualche mese fa, ha scelto Sammy Hassan ma la frequentazione è naufragata dopo poche settimane:Uomini e Donne, Giulio Raselli: "Giovanna Abate sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene" 23 luglio 2020 11:50. Leggi su blogo

