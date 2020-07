Una stella viaggia a tutta velocità nello Spazio, la nuova scoperta (Di giovedì 23 luglio 2020) Una strana stella sfreccia “contromano” nella Via Lattea. Si muove rapidissima nel senso opposto a quello di rotazione della nostra galassia. L’ha intercettata il telescopio spaziale Hubble. Di cosa si tratta? Potrebbe essere quel che resta di una supernova, ossia di una gigantesca esplosione di stelle. scoperta solo nel 2015 Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dal gruppo dell’Università britannica di Warwick coordinato dall’astrofisico Boris Gänsicke. Col nome di SDSS J1240 + 6710, la stella dista 1.430 anni luce dalla Terra (la foto in alto, tratta da Twitter, è dell’Università di Warwick / Mark Garlick). Gli astronomi l’hanno scoperta nel 2015. Una ... Leggi su velvetgossip

poliziadistato : #23luglio Milano, fermato il presunto autore della brutale violenza nei confronti di una donna al parco Monte Stell… - disinformatico : Ehm, @repubblica, lo sapete, vero, che Marte NON È UNA STELLA? - disinformatico : La strana geografia di @repubblica: Marte è una stella, Lamezia Terme è una provincia. - leeyumscuddles : sei una stella - sigma_tao : la divina comemdia insegna maria stella gelmini prima donna al mondo ad avere apllica la trasformazione dell'antima… -

Ultime Notizie dalla rete : Una stella Una stella contromano nella Via Lattea - News Agenzia ANSA 25-26 luglio: Weekend del gusto a Villa Terzaghi

una stella michelin, al fianco dello stesso Ichikawa e oggi titolare del progetto 8tt8 a Novate Milanese, che proporrà Tributo al Ticino, una focaccina al sesamo con crudo del Ticino 36 mesi, fichi ...

Milano, violentata al Parco Monte Stella mentre portava a spasso il cane. Preso un uomo grazie al Dna

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha fermato un uomo accusato della brutale aggressione avvenuta al Parco Monte Stella di Milano. La violenza si è consumata il pomeriggio del 15 ...

una stella michelin, al fianco dello stesso Ichikawa e oggi titolare del progetto 8tt8 a Novate Milanese, che proporrà Tributo al Ticino, una focaccina al sesamo con crudo del Ticino 36 mesi, fichi ...La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha fermato un uomo accusato della brutale aggressione avvenuta al Parco Monte Stella di Milano. La violenza si è consumata il pomeriggio del 15 ...