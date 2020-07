Un solo funerale. A Parma una donna sarà ricordata insieme a suo marito, l’uomo che l’avrebbe uccisa (Di giovedì 23 luglio 2020) I familiari hanno deciso così. Ci sarà un unico funerale per Anastasia Rossi, 34 anni, e Franco Dellapina, 39. L’uomo, lo scorso 15 luglio, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sparato alla moglie, per poi suicidarsi. Il figlio, di 13 anni, quella sera non era a casa: si trovava dai nonni. Tutto è successo a Borgotaro, un comune di 6mila abitanti della provincia di Parma in Emilia-Romagna. Cosa è successo I loro corpi sono stati ritrovati la mattina dopo il presunto femminicidio, dal fratello di lui che, per entrare in casa, ha dovuto forzare la porta. Lei voleva separarsi ma lui non accettava la fine del loro matrimonio. I due si erano sposati giovanissimi, avevano comprato una casa e dalla loro unione era nato un figlio. Anastasia faceva l’infermiera, lui lavorava in un’azienda metalmeccanica, ... Leggi su open.online

Open_gol : I familiari hanno deciso così Nonostante, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a ucciderla, prima di… - mzmilena : @Emme81782522 @ritadallachiesa Vogliamo parlare del delitto Mollicone? I carabinieri sono andati a prendete il pad… - SchiffGiulio : @LaTiger1 Nel Cantone dove vivo abbiamo liste d’attesa di mesi e sono cosciente delle problematiche che i figli dev… - TibaldiFlavio : @GianniDeStaz @Stefbazzi @sabrina5lovers 64 feriti e 11 uccisi da armi da fuoco solo nell'ultimo weekend, 15 feriti… - WalinoPupino : @fattoquotidiano @marcotravaglio Che schifo! Ricordo solo quando un poliziotto, d’onore , diede un pugno all’allora… -

Ultime Notizie dalla rete : solo funerale Ferrara, bimbo annegato in piscina. Lacrime al funerale del piccolo Maxsimiliano il Resto del Carlino Ferrara, bimbo annegato in piscina. Lacrime al funerale del piccolo Maxsimiliano

Ferrara, 23 luglio 2020 - Dolore e lacrime hanno accompagnato l’ultimo saluto al piccolo Maxsimiliano Grandi, che ha perso la vita lo scorso 12 luglio nella piscina dell’Agriturismo ‘Ca’ Laura’ di Bos ...

Si è spento il Maestro Sergio Vatta, sabato i funerali

Si è spento nella notte Sergio Vatta all’età di 82. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 presso la chiesa di San Rocco di via Umberto I 130 a Trofarello. Il “Maestro” – così è stato sempre ri ...

Ferrara, 23 luglio 2020 - Dolore e lacrime hanno accompagnato l’ultimo saluto al piccolo Maxsimiliano Grandi, che ha perso la vita lo scorso 12 luglio nella piscina dell’Agriturismo ‘Ca’ Laura’ di Bos ...Si è spento nella notte Sergio Vatta all’età di 82. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 presso la chiesa di San Rocco di via Umberto I 130 a Trofarello. Il “Maestro” – così è stato sempre ri ...