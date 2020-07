Trapianto di utero sugli uomini che si credono donne: l’ideona dei chirurghi britannici (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – Trapiantare l’utero negli uomini che si credono donne – cioè nelle trans – per consentire loro di avere dei figli. E’ quello che auspica un famoso chirurgo britannico che rivendica il “diritto”, anche per chi si sente solo donna ma non lo è, di poter provare un surrogato delle sensazioni che si provano in gravidanza. Lo riporta il Mirror. Tutto è nato dal caso clinico di una donna brasiliana, diventata due anni fa la prima madre a dare alla luce il suo bambino usando un utero trapiantato da un donatore deceduto. La bambina nacque sana e pesava quasi tre chili. Ma si trattava, per l’appunto, di una donna. Oggi il chirurgo Christopher Inglefield, fondatore della London Transgender Clinic , afferma che è ora ... Leggi su ilprimatonazionale

LauraCarrese : RT @francescatotolo: Secondo il chirurgo Christopher Inglefield, con le tecnologie mediche odierne, sarà possibile il trapianto dell’utero… - lucacampitello1 : RT @IlPrimatoN: Un famoso chirurgo britannico rivendica il “diritto” per i trans di poter incubare un figlio in un utero trapiantato https… - Nicolo230592 : RT @francescatotolo: Secondo il chirurgo Christopher Inglefield, con le tecnologie mediche odierne, sarà possibile il trapianto dell’utero… - MARCOPRIMO84 : Ma tutto bene ??????????? - pgmacchi : RT @francescatotolo: Secondo il chirurgo Christopher Inglefield, con le tecnologie mediche odierne, sarà possibile il trapianto dell’utero… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapianto utero Il sì del chirurgo al trapianto di utero nei transgender provitaefamiglia.it Malata di cancro, un robot e una equipe di medici le salvano la vita

PERUGIA «Questi medici mi hanno salvato la vita. E ora che è tutto passato li devo ringraziare». Roberta Gori ha 31 anni, di cui gli ultimi 14 passati a litigare col suo corpo, prima per i reni, tra d ...

Malata di tumore, un robot e una equipe di medici le salvano la vita

«Questi medici mi hanno salvato la vita. E ora che è tutto passato li devo ringraziare». Roberta Gori ha 31 anni, di cui gli ultimi 14 passati a litigare col suo corpo, prima per i reni, tra dialisi e ...

PERUGIA «Questi medici mi hanno salvato la vita. E ora che è tutto passato li devo ringraziare». Roberta Gori ha 31 anni, di cui gli ultimi 14 passati a litigare col suo corpo, prima per i reni, tra d ...«Questi medici mi hanno salvato la vita. E ora che è tutto passato li devo ringraziare». Roberta Gori ha 31 anni, di cui gli ultimi 14 passati a litigare col suo corpo, prima per i reni, tra dialisi e ...