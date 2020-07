Sky, Gomorra - La Serie negli Usa sulla piattaforma streaming HBO Max (Di giovedì 23 luglio 2020) Appena presentati i palinsesti della prossima stagione, Sky vede coronare il successo ormai globale del suo titolo più rappresentativo: “Non vediamo l'ora di offrire al pubblico americano la possibilità di immergersi nelle storie di questo gioiello della serialità internazionale", ha commentato l'Head of Originala Content di HBO Max, Sarah Aubrey, nell'annuncio diffuso per l'arrivo, in esclusiva, nel catalogo del nuovo servizio di streaming... Leggi su digital-news

SkyTG24 : Gomorra, la serie arriva negli Usa su HBO Max - Lollowitz : RT @RepSpettacoli: L'intera saga di 'Gomorra' sbarca negli Stati Uniti su Hbo Max [aggiornamento delle 19:31] - KenartsTheKing : RT @Mariandrea1989: Già mi immagino la prossima serie su #sky o #Netflix girata a #Piacenza... La #casermasequestrata cosa che #Gomorra pu… - TweetNotizie : L'intera saga di 'Gomorra' sbarca negli Stati Uniti su Hbo Max - FulvioGiordano : RT @SkyTG24: Gomorra, la serie arriva negli Usa su HBO Max -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Gomorra Gomorra, la serie arriva negli Usa su HBO Max Sky Tg24 Gomorra, la serie arriva negli Usa su HBO Max

Presentati appena ieri i palinsesti della prossima stagione, Sky vede coronare il successo ormai globale del suo titolo più rappresentativo: “Non vediamo l'ora di offrire al pubblico americano la poss ...

Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky

Da 'We Are Who We Are' a 'Petra', passando per 'Romulus', 'I delitti del BarLume', 'Anna', 'Cops - Una banda di poliziotti', 'Speravo de morì prima' e 'A casa tutti bene - La serie', le produzioni Sky ...

Presentati appena ieri i palinsesti della prossima stagione, Sky vede coronare il successo ormai globale del suo titolo più rappresentativo: “Non vediamo l'ora di offrire al pubblico americano la poss ...Da 'We Are Who We Are' a 'Petra', passando per 'Romulus', 'I delitti del BarLume', 'Anna', 'Cops - Una banda di poliziotti', 'Speravo de morì prima' e 'A casa tutti bene - La serie', le produzioni Sky ...