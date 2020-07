Skeletal Remains: Novità in arrivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli Skeletal Remains hanno annunciato l’uscita per settembre del nuovo album: “The Entombment Of Chaos“. Oggi, di un mese esatto fa, i death metaller californiani Skeletal Remains hanno pubblicato “Illusive Divinity”, il primo singolo del loro quarto album in studio “The Entombment Of Chaos” (in uscita l’11 settembre). La band, in merito alll’uscita del nuovo singolo, hanno commentato così: “Siamo molto entusiasti di condividere con voi il primo singolo e la traccia di apertura del nostro nuovo album” The Entombment Of Chaos “. Riteniamo che questa sia una buona introduzione all’album che ti dà l’atmosfera di ciò che il resto del disco ha da offrire. “Illusive Divinity” racconta una storia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

