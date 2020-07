Serie A, la Juve crolla a Udine e finisce 2 a 1: niente festa scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella 35a giornata di Serie A, la Juventus perde 2-1 contro l'Udinese e deve rimandare la festa per il 36° scudetto. Alla Dacia Arena, i padroni di casa sfiorano il gol dopo 8', auto-palo di Danilo,. ... Leggi su tgcom24.mediaset

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - tuttosport : #Dybala leader #Juve: assist da uomo squadra - Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, quinta sconfitta in campionato: non accadeva dal 2012/2013 con Conte in panchina - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: #UdineseJuventus 2-1, #Nestorovski e #Fofana rimandano la festa-scudetto. #De Ligt illude i campioni in carica… -