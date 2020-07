Piacenza: Rotondi, 'nessuno sconto a colpevoli ma no a processi a Carabinieri' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - ‘'A Piacenza non andrà sotto processo l'Arma dei Carabinieri, ma cinque cittadini, se saranno riconosciuti colpevoli di atroci e infamanti reati. nessuno sconto per i cinque, ma nessuna generalizzazione, per favore". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera. Leggi su iltempo

Lodi, rivoluzione alla Faustina:

Dopo anni di attesa, finalmente è stato portato a termine un intervento sulla rotatoria tra via san Colombano e la tangenziale di Lodi. L’intersezione rappresenta da sempre uno dei nodi più critici de ...

