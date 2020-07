Osimhen, l’intermediario: “Operazione in definizione, Napoli è la piazza giusta per lui” (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea D’Amico, agente e intermediario, sta partecipando alla trattativa del Napoli per Victor Osimhen. Intervistato da Radio Kiss Kiss ha parlato così dello stato dell’operazione. Ci sarà silenzio finché non viene finalizzata, quindi non posso aggiungere altro. Se arriva merito un caffè? Allora lo prendo schiumato (ride, ndr). L’affare è in definizione, non posso dire di più. A Gattuso piacciono tutti i calciatori forti, lui e Giuntoli hanno fatto un asse importante per migliorare il Napoli. È questa la piazza giusta per Osimhen, non il Liverpool. L'articolo Osimhen, l’intermediario: “Operazione in definizione, Napoli è la ... Leggi su ilnapolista

