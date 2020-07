Manuel Bortuzzo, ridotta in appello la pena ai due aggressori: da 16 anni a 14 e 8 mesi (Di giovedì 23 luglio 2020) ridotta a 14 anni e 8 mesi di carcere, da parte della Corte di appello di Roma, per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. La sparatoria era avvenuta a Roma, nel quartiere dell’Axa a Roma, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio dello scorso anno. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano stati condannati in primo grado a 16 anni a ottobre, processati con rito abbreviato. Cade per i giudici l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Martina Rossi, la fidanzata di Manuel, accanto a lui al momento della sparatoria. Bortuzzo è rimasto paralizzato alle gambe: era stato raggiunto da un colpo di postola alla schiena. Marinelli e Bazzano sono accusati di tentato duplice omicidio premeditato e porto, ... Leggi su open.online

