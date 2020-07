Luisito Suarez: "Al Barcellona hanno perso la bussola, il Napoli vive un buon momento..." (Di giovedì 23 luglio 2020) Luisito Suarez, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto per parlare di Barcellona e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In un momento normale il Barcellona sarebbe più forte, ma in una situazione attuale non conta ... Leggi su tuttonapoli

mariogaetani1 : @LadyValentina14 E sti cazzi Marquez è uno spagnolo DI MERDA razza di buzzurri. Da da salvare Luisito Suarez e Iglesias - MaxLap7 : RT @OneMilanes: #Toninelli l'era sparì da un annett, el me mancava, adess l'è saltà foera amò. El m'è simpatic perchè el me ricorda el me v… - CavalliniMauro : RT @OneMilanes: #Toninelli l'era sparì da un annett, el me mancava, adess l'è saltà foera amò. El m'è simpatic perchè el me ricorda el me v… - RobertoLocate14 : RT @OneMilanes: #Toninelli l'era sparì da un annett, el me mancava, adess l'è saltà foera amò. El m'è simpatic perchè el me ricorda el me v… - ElisaEvangelis2 : RT @OneMilanes: #Toninelli l'era sparì da un annett, el me mancava, adess l'è saltà foera amò. El m'è simpatic perchè el me ricorda el me v… -

Ultime Notizie dalla rete : Luisito Suarez Suarez: “Inter, involuzione netta già prima del lockdown. Conte? Il problema è uno solo” Mediagol.it Luisito Suarez: "Al Barcellona hanno perso la bussola, il Napoli vive un buon momento..."

Luisito Suarez, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto per parlare di Barcellona e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In un momento normale il Barcellona sarebbe più forte, ma in una ...

Suarez: "L'Inter quest'anno aveva il dovere di competere con la Juve fino alla fine"

Luisito Suarez, ex calciatore, è stato intervistato in esclusiva da Tmw. Queste le sue parole, in merito al duello - soltanto prospettato da alcuni ad inizio campionato - Juventus-Inter: "Magari quest ...

Luisito Suarez, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto per parlare di Barcellona e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In un momento normale il Barcellona sarebbe più forte, ma in una ...Luisito Suarez, ex calciatore, è stato intervistato in esclusiva da Tmw. Queste le sue parole, in merito al duello - soltanto prospettato da alcuni ad inizio campionato - Juventus-Inter: "Magari quest ...