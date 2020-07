LG UltraGear 27GN950, display IPS 4K HDR a 144 Hz destinato ai gamer ma valido anche per lavorarci (Di giovedì 23 luglio 2020) LG ha presentato una versione rinnovata del suo monitor UltraGear dedicato ai gamer, dotato di refresh rate elevato e con grande accuratezza dei colori, portandolo alla risoluzione 4K e migliorando le caratteristiche fondamentali. Il pannello, di tipo nano IPS, ha una diagonale di 27 pollici e supporta la visualizzazione di 1,70 miliardi di colori, coprendo il 98% della gamma DCI-P3, con una luminosità media di 400cd/m² e una di picco di 600cd/m², caratteristica che permette la visualizzazione di contenuti secondo la certificazione VESA displayHDR 600. Gli angoli di visione quasi assoluti (178° sia in orizzontale che in verticale), il contrasto di 1000:1, la risoluzione 4K UHD ed il refresh rate di 144 Hz vanno a completare la lista di ottime specifiche tecniche di questo nuovo display realizzato ... Leggi su ilfattoquotidiano

LG ha presentato una versione rinnovata del suo monitor UltraGear dedicato ai gamer, dotato di alto refresh rate e con un'alta accuratezza dei colori, portandolo alla risoluzione 4K e migliorando le c ...

LG annuncia il monitor da gaming UltraGear 27GN950, il primo 4K IPS da 27? dell'azienda (foto)

LG torna a fare sul serio sul fronte monitor con l'annuncio ufficiale dell'arrivo del modello UltraGear 27GN950, vincitore del CES Innovation Award 2020 e del Red Dot Design Award. Il monitor è inoltr ...

LG ha presentato una versione rinnovata del suo monitor UltraGear dedicato ai gamer, dotato di alto refresh rate e con un'alta accuratezza dei colori, portandolo alla risoluzione 4K e migliorando le c ... LG torna a fare sul serio sul fronte monitor con l'annuncio ufficiale dell'arrivo del modello UltraGear 27GN950, vincitore del CES Innovation Award 2020 e del Red Dot Design Award. Il monitor è inoltr ...