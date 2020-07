“La situazione a Barcellona è preoccupante, ma non ci saranno problemi per la partita” (Di giovedì 23 luglio 2020) Gerard Figueras, Segretario generale dello Sport della Generalitat, membro del governo catalano, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha discusso della situazione coronavirus in merito all’imminente impegno di Champions League fra Barcellona e Napoli del prossimo 8 agosto. La situazione è preoccupante, i contagi sono tornati a crescere ma non ci saranno problemi per la partita. Si giocherà senza pubblico quindi nella sicurezza di entrambe le squadre. Si può viaggiare, stanno venendo dei turisti a Barcellona e ci sono misure di sicurezza adeguate. Voglio mandare un messaggio di tranquillità. Si può stare in sicurezza ma non assistere ad un partita. L'articolo “La situazione a ... Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : Domani pomeriggio sarò sull'isola e incontrerò i cittadini lampedusani, è una situazione vergognosa, indecorosa, in… - lorepregliasco : De Luca ha ragione. Le irresponsabili iniziative di fine febbraio hanno aggravato la tragica situazione in Lombardi… - ivanscalfarotto : Oggi lungo spiegone di @RaffaeleFitto per dire che “non c’è niente da festeggiare”, che l’accordo europeo non va.… - its___laurahere : Nik adesso non si fida neanche lontanamente di Freya. Non sa che lei diventerà la sua più grande alleata salvando p… - lindaeciao : @Gio2020Gio @LuciaLaVita1 @isadoralarosa Già fa caldo. Non peggioriamo la situazione ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “La situazione I migliori libri dell'anno 2020 Tiscali.it