Inter, fine della campagna di Russia per Joao Mario: su di lui diversi top club (Di giovedì 23 luglio 2020) A dispetto di quanto auspicato dal patron e dall’allenatore della Lokomotiv Mosca, difficilmente le strade del club russo e di Joao Mario torneranno a incontrarsi in futuro. Con il match vinto contro l’Ural di ieri finisce la Prem’er Liga e con essa anche l’avventura del portoghese in prestito dall’Inter. Nessun riscatto verrà applicato sul cartellino … L'articolo Inter, fine della campagna di Russia per Joao Mario: su di lui diversi top club Leggi su dailynews24

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a San Siro: pioggia battente e reti inviolate sin qui, nonostante le tante occasi… - riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Ferrara, siamo avanti grazie al gol di #Candreva al minuto 37: dai ragazzi, con… - oprofondo : @Aaaabbbbb98 @DocStrowman @piano_vai si si, è ovviamente meglio però alla fine sono juve, inter e milan con ogni ta… - sportli26181512 : Calciomercato Inter, Joao Mario non è stato riscattato dalla Lokomotiv Mosca: Il centrocampista portoghese rientra… -