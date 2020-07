Grande Fratello Vip 5, Biagio D'Anelli concorrente? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica Ah saperlo... Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo, ha rivelato alcune succose anticipazioni che riguarderebbero la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza, a settembre 2020, in prima serata, su Canale 5, con la confermata conduzione di Alfonso Signorini.Grande Fratello Vip 5, Biagio D'Anelli concorrente? 23 luglio 2020 13:59. Leggi su blogo

Entreri41 : @Lisa90135765 @lupecchioli @bonnie379 Magari dopo le targhe alterne il significato dei colori a giorni alterni, seg… - AndreaZ1967 : RT @gODDEnino: È morto Sergio #Vatta e saranno in tanti a rimpiangerlo. Ha cresciuto generazioni di campioni: un po’ papà e un po’ fratello… - b_elide : RT @Gianfranco_ros: Ricordate le Task Forces? Gli Stati Generali (zero risultati)? Ora nuova T.F. x spendere i 209mld come se il Min. del T… - CronacheMc : Macerata - Ottantaquattro telecamere proiettano immagini in diretta su otto maxischermi costantemente... - DeviStareCalmo : @Mr_Mrk1 Non guardo il grande fratello, figurati. Ma proprio ieri avevo letto sta poracciata e me ne sono ricordata… -