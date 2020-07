Giulia Cavaglià ci dà un taglio: nuovo look per l’ex tronista (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo le indiscrezioni che la darebbero confermata a “L’isola dei Famosi”, la bella Giulia Cavaglià ci da un taglio e mostra il nuovo look. Giulia Cavaglià all’Isola de Famosi? Vi avevamo dettagliato, recentemente, di una clamorosa notizia che interessava la giovane e bella Giulia Cavaglià. L’ex tronista di Uomini e Donne legata a Francesco Sole, sembrerebbe in … L'articolo Giulia Cavaglià ci dà un taglio: nuovo look per l’ex tronista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Notiziedi_it : L’estate “porta male” e le coppie scoppiano. Dopo la Leotta anche Tina Cipollari, Fabio Volo e Giulia Cavaglià sono… - Novella_2000 : Giulia Cavaglià e Francesco Sole in crisi? Il gesto inequivocabile di lei - leone52641 : RT @dailynews_24: Giulia Cavaglià, c’è aria di crisi con Francesco Sole? Spuntano gli indizi - dailynews_24 : Giulia Cavaglià, c’è aria di crisi con Francesco Sole? Spuntano gli indizi - ElisaDiGiacomo : Giulia Cavaglià e Francesco Sole sarebbero in crisi: la coppia non si seguirebbe più su Ig -