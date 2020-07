FORMAZIONI Udinese Juve: out Lasagna, c’è Ramsey a centrocampo (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Udinese Juve Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Juve, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.Allenatore: Gotti Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.Allenatore: Sarri Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

