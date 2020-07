Ex Alcoa: una vittoria attesa 8 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 22 luglio 2020 sarà ricordata come una giornata storica per la ex Alcoa. Dopo uno stallo durato oltre otto anni, finalmente è stato firmato – tra l’azienda italo-svizzera Sider Alloys e Enel – l’accordo sul prezzo dell’energia. Questo traguardo, frutto di un lavoro costante e sottotraccia durato mesi, consentirà di procedere con la ripresa delle attività produttive di questo stabilimento strategico. L’ex Alcoa di Portovesme (in Sardegna) ora di proprietà della multinazionale dell’alluminio Sider Alloys, è un sito stabilimento strategico e di fondamentale importanza per il territorio del Sulcis e da quando sono Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, ho fatto della risoluzione di questa storica vertenza una priorità. I lavoratori ... Leggi su ilblogdellestelle

