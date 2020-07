Chiusi in casa dai genitori, fratellini si lanciano da oltre 10 metri per sfuggire all’incendio (Di giovedì 23 luglio 2020) Chiusi in casa dai genitori, fratellini si lanciano da oltre 10 metri. L’episodio è avvenuto a Grenoble, in Francia. I due fratellini di 3 e 10 anni sono stati afferrati da alcune persone radunatesi sotto all’edificio. Sono miracolosamente illesi. Aperta un’inchiesta sulle cause dell’incendio e sul perché i genitori avevano lasciato i figli Chiusi in casa da soli. Due bambini sono sopravvissuti dopo un salto di oltre 10 metri dal loro appartamento in fiamme dopo che i loro genitori li avevano Chiusi dentro a chiave. I fatti sono avvenuti ieri 21 luglio nella città di Grenoble, nella Francia ... Leggi su limemagazine.eu

