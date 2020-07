Barbara D’Urso, vacanze da single «col cuore, in mare» (Di giovedì 23 luglio 2020) Estate da single per Barbara D’Urso. La conduttrice, 63 anni, inizia l’estate con un tuffo. E scrive: «Col cuore, in mare». Ricarica le batterie prima di riprendere la nuova stagione televisiva. Elisabetta Canalis, invece, è tornata in Sardegna. L’ex velina e la figlia Sykler hanno lasciato Los Angeles per trascorrere le vacanze dove Elisabetta è cresciuta: ad Alghero e dintorni. Giusto in tempo per un tuffo e per adottare un nuovo cane, Nello, che si aggiunge alla famiglia. Leggi su vanityfair

