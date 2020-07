Zingaretti vuole l'incidente sulla legga elettorale. Ma nessuno capisce perché (Di mercoledì 22 luglio 2020) "E niente. S'è messo in testa che dobbiamo forzare fino in fondo". Quando l'ora della sera ormai s'approssima, il contrordine del contrordine risuona come una beffa, un'aporia, nel capannello dei deputati del Pd. Nicola Zingaretti, a quanto pare, non vuole sentir ragioni: sulla legge elettorale biso Leggi su ilfoglio

claudiocerasa : Pd, Zingaretti vuole l'incidente sulla legga elettorale. Ma nessuno capisce perché - Il Foglio - ilfoglio_it : Il segretario del Pd impone al suo gruppo alla Camera un'ulteriore, scomposta accelerazione. L'ansia di dimostrare… - TPeppino : RT @FMisfatto: e niente, Conte ci ha appena salvato tutti e già Zingaretti vuole rimetterci sotto lo schiaffo dell’Europa ..... ma questo… - PatrizioPatern1 : RT @FMisfatto: e niente, Conte ci ha appena salvato tutti e già Zingaretti vuole rimetterci sotto lo schiaffo dell’Europa ..... ma questo… - patriziafloris6 : RT @FMisfatto: e niente, Conte ci ha appena salvato tutti e già Zingaretti vuole rimetterci sotto lo schiaffo dell’Europa ..... ma questo… -