Trump attacca Pechino in pubblico, ma la sua organizzazione importa tonnellate di merci cinesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Presidente Trump è noto per attaccare pubblicamente la Cina, dichiarando guerre commerciali a favore degli USA. Tuttavia, la "Trump Organization" importa tonnellate di merci cinesi nel Paese. Contribuendo così al deficit commerciale con la Cina. Trump e il governo di Pechino Donald Trump si è sempre impegnato ad attaccare la Cina, soprattutto sui rapporti

Donald Trump si è sempre impegnato ad attaccare la Cina, soprattutto sui rapporti commerciali. Egli ha inoltre sempre sostenuto che Pechino volesse danneggiare gli USA. Ha anche promesso che i suoi ...

Trump sfida le città Dem: "Ristabilirò l'ordine"

Dopo aver inviato soldati federali per «ripristinare legge e ordine» a Portland, in Oregon, il presidente Donald Trump minaccia di fare lo stesso con New York, Chicago, Philadelphia, Detroit e Baltimo ...

