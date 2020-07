Treni, ripresa la circolazione tra Berceto e Pontremoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pontremoli, Massa Carrara,, 22 luglio 2020 - E' ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione ferroviaria tra Berceto e Pontremoli sulla linea Parma"La Spezia, sospesa il 14 giugno per ... Leggi su lanazione

rep_parma : Ferrovie, ripresa la circolazione dei treni fra Berceto e Pontremoli [aggiornamento delle 12:27] - rep_parma : Pontremolese, ripresa la circolazione dei treni fra Berceto e Pontremoli [aggiornamento delle 12:21] - qn_lanazione : Treni, ripresa la circolazione tra Berceto e Pontremoli dopo i lavori di manutenzione @muoversintoscan… - muoversintoscan : ? ?? ANORMALITA’ CHIUSA Ripresa la regolare circolazione dei treni regionali sulla linea. #pendolaritos - DSovranista : @RdiMilano @Tommy_JP_91 No,i treni non sono dimezzati. Lavoro in RFI Lombardia e per quanto mi riguarda sono dimezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni ripresa Treni, ripresa la circolazione tra Berceto e Pontremoli La Nazione Ferrovie, ripresa la circolazione dei treni fra Berceto e Pontremoli

É ripresa questa mattina, mercoledì 22 luglio, come da programma, la circolazione ferroviaria tra Berceto e Pontremoli sulla linea Parma – La Spezia, sospesa il 14 giugno per gli interventi di potenzi ...

Ferroviaggi: a tutto Diesel tra Ungheria, Slovacchia, Cechia e Austria (prima parte)

A dire il vero le previsioni accennano a qualche “buco” nel cielo ma ci facciamo poche elucubrazioni mentali sulla possibilità di riprendere questo treno col sole. Decidiamo comunque di fargli qualche ...

É ripresa questa mattina, mercoledì 22 luglio, come da programma, la circolazione ferroviaria tra Berceto e Pontremoli sulla linea Parma – La Spezia, sospesa il 14 giugno per gli interventi di potenzi ...A dire il vero le previsioni accennano a qualche “buco” nel cielo ma ci facciamo poche elucubrazioni mentali sulla possibilità di riprendere questo treno col sole. Decidiamo comunque di fargli qualche ...