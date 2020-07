Svelato il mistero della "mummia urlante". E' una principessa egiziana morta d'infarto (Di mercoledì 22 luglio 2020) La “mummia urlante” è di una principessa egiziana vissuta circa 3.500 anni fa e fu imbalsamata con la bocca spalancata e il corpo contorto per il dolore perché fu vittima di un infarto fulminante. Gli egittologi ritengono di aver finalmente risolto il mistero della mummia scoperta nel 1881 a Deir el-Bahari, vicino a Luxor, nella Valle dei Re.La soluzione del giallo, riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, è stata ipotizzata dal famoso archeologo Zahi Hawass, ex segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità d’Egitto, e Sahar Saleem, professore di radiologia all’Università del Cairo, mettendo così fine a dozzine di teorie, molte bizzarre, nate attorno a questo ... Leggi su huffingtonpost

FranciJuveADP : @BiasiErika aaaah ok, grazie! Svelato il mistero ?? infatti la nuova serie che lui sta girando si intitola Bay Yanlis - Angela3v999 : RT @HuffPostItalia: Svelato il mistero della 'mummia urlante'. E' una principessa egiziana morta d'infarto - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Svelato il mistero della 'mummia urlante'. E' una principessa egiziana morta d'infarto - HuffPostItalia : Svelato il mistero della 'mummia urlante'. E' una principessa egiziana morta d'infarto - la_silvy88 : @ritatato15 @MetaErmal Quella sera,febbre o non febbre (ad oggi quel mistero non è stato ancora svelato),fu davvero una meraviglia... -