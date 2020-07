Scaroni: «Il Milan è giovane e attivo grazie a Pioli. Un po’ di continuità ci fa bene» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo di contratto di Pioli Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo di contratto di Stefano Pioli. Le sue parole. Pioli – «Sono molto contento di avere Pioli, che ci ha portato un Milan così divertente, giovane e attivo. Non può che farmi piacere. Un po’ di continuità ci fa bene. Io in Lega incontro molte persone e incontro chi ha avuto Pioli con sé; la Fiorentina, Lazio, Parma. Tutti parlano bene di lui. Vuol dire che ha saputo costruirsi una credibilità e una ... Leggi su calcionews24

