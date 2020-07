Roma, confiscato in via definitiva il Salaria Sport Village di Diego Anemone (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Salaria Sport Village di Roma è stato confiscato dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Si tratta del più grande centro Sportivo della capitale. L’operazione è stata effettuata ai danni dell’imprenditore Diego Anemone, che aveva acquistato il centro con capitali “frutto di reati di evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita”. Il più … L'articolo Roma, confiscato in via definitiva il Salaria Sport Village di Diego Anemone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GDF : #GDF #Roma: #confiscato, in via definitiva, il più grande #centrosportivo della #Capitale, acquistato dall’imprendi… - LaPresse_news : Roma, confiscato in via definitiva il più grande centro sportivo a Anemone - ManuPalo67 : #Fase3 #GDF #Roma: #confiscato, in via definitiva, il più grande #centrosportivo della #Capitale,acquistato dall’i… - FalcionelliFede : RT @GDF: #GDF #Roma: #confiscato, in via definitiva, il più grande #centrosportivo della #Capitale, acquistato dall’imprenditore #DiegoAnem… - Luigi1957Luigi : RT @GDF: #GDF #Roma: #confiscato, in via definitiva, il più grande #centrosportivo della #Capitale, acquistato dall’imprenditore #DiegoAnem… -